Gewalt gegen Frauen gibt es überall - in allen Regionen und in allen sozialen Schichten. FOTO: dpa/ Cindy Riechau Gewalt gegen Frauen Expertinnen diskutieren in Glandorf über ein sensibles Thema Von Anke Schneider | 17.03.2022, 17:00 Uhr

Jährlich gibt es 1200 Fälle von häuslicher Gewalt im Landkreis und in der Stadt Osnabrück. Grund genug für den kommunalpolitischen Frauenstammtisch in Glandorf, das Thema in einer Podiumsdiskussion aufzugreifen. Was die Anwesenden aus der 7000-Seelen-Gemeinde interessierte, war die Frage: „Gibt es das bei uns etwa auch?“