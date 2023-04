Schlaglochrallye in Glandorf. Im Sommer werden die Schäden beseitigt. Foto: Axel Ebert up-down up-down Für knapp 200.000 Euro Diese Straßen werden in Glandorf 2023 erneuert Von Axel Ebert | 20.04.2023, 07:54 Uhr

Kommunale Geldknappheit lässt sich auch an der Straßenqualität ablesen. In Glandorf werden deshalb im laufenden Jahr nicht alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen in die Wege geleitet.