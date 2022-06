In den Sommerferien wartet in Ostbevern jeden Donnerstag ein buntes Programm für kleine und große Leute. FOTO: dpa/Ralf Hirschberger Sommersandkasten ist geöffnet Die Ostbevern-Touristik lädt zum Sommerferienspaß ein Von Anke Schneider | 21.06.2022, 15:33 Uhr

Jeden Donnerstag in den Sommerferien gibt es in Ostbevern von 16 bis 22 Uhr Spiel, Spaß, Musik und Genuss auf dem Kirchplatz. Dann wird „Strandfeeling am Sandkasten“ mit Cocktails und vielem mehr geboten.