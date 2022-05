Stimmenauszählung in Glandorf (Archiv) FOTO: Michael Schwager 3. Juni: Podium von NOZ und Landjugend Bürgermeisterwahl in Glandorf: Kandidaten beantworten Wählerfragen Von Michael Schwager | 20.05.2022, 08:17 Uhr

Drei Kandidaten wollen Bürgermeister in Glandorf werden. Vor der Wahl am 12. Juni stellen sie sich am Freitag, 3. Juni, open air, den Fragen der Wähler.