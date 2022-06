Kandidat Martin Auf der Landwehr auf seiner Terrasse. Die wird gerade renoviert. Er will Bürgermeister von Glandorf werden. FOTO: Swaantje Hehmann Bürgermeisterwahl 2022 in Glandorf Martin Auf der Landwehr will Unternehmergeist ins Rathaus bringen Von Michael Schwager | 31.05.2022, 12:45 Uhr

Drei Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl am 12. Juni in Glandorf an. Zu dem, was nicht über ihn in seiner Wahlkampfbroschüre steht, haben wir diesmal Martin Auf der Landwehr gefragt.