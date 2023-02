In Glandorf fehlen Kita-Plätze. Doch wie oder wo sollen neue entstehen? Symbolfoto: imago images/Sven Simon up-down up-down Eltern haben Bescheid über Platz bekommen Blockiert sich Glandorfs Politik in der Kita-Frage? Von Axel Ebert | 11.02.2023, 06:30 Uhr

In Sachen Kinderbetreuung in Glandorf ist wieder Feuer unterm Dach. In der Gemeinde fehlt es an Plätzen, doch die Parteien sind unterschiedlicher Ansicht, wo diese entstehen sollen.