Großeinsatz der Feuerwehr Biogasanlage in Glandorf gerät in Brand Von Jessica von den Benken | 06.08.2023, 10:51 Uhr Gleich mehrere Feuerwehren rückten zum Brand einer Biogasanlage in Glandorf aus. Symbolfoto: imago images/David Breidert

Gleich mehrere Ortsfeuerwehren waren am Samstagabend bei einem Brand am Höfeweg in Glandorf im Einsatz. Eine Biogasanlage war in Brand geraten.