Als Zeichen gegenseitiger Wertschätzung reichten sich die Bürger die Hand. Foto: Axel Ebert

Handgiftentag 2023 Glandorfer reichen sich zu Jahresbeginn die Hand Von Axel Ebert | 06.01.2023, 12:57 Uhr

Mehr als ein routiniertes Händeschütteln zum Jahresbeginn: Der Handgiftentag in Glandorf bietet Raum, in der Gemeinschaft einen Blick zurück und einen nach vorn zu werfen. 135 Bürger nutzten am Donnerstagabend diese Gelegenheit.