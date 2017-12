Candle-Light-Schwimmen Glühwein im gut geheizten Glandorfer Hallenbad

awen Glandorf. Christian Greshake ist ein typischer Besucher des Candle-Light-Schwimmens. Er ist mit seinen fünf Kindern zwischen vier und zwölf Jahren ins Hallen-Garten-Bad gekommen, weil die „unbedingt hierher wollten“ und seine Frau auf einer Weihnachtsfeier war. Wie Schwimmmeister Denis Hartmann erzählt, ist es oft so, dass Väter mit ihren Kindern kommen, wenn auch nicht mehr ganz so häufig wie früher. Weihnachtliche Musik, 420 Maxi-Teelichter und Lichterketten, Glühwein, Punsch und Naschereien verwandelten das Hallenbad in einen Strand-Weihnachtsmarkt.

Die festliche Stimmung hat es auch Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann angetan. „Die Beleuchtung und die Spiegelungen im Wasser sprechen meine romantische Seele an“, sagte sie am Glühweinstand. Ihr Stellvertreter Willi Micke ist froh, dass Glandorf ein Hallenbad hat, in dem Kinder das Schwimmen lernen können. Das koste die Gemeinde jedes Jahr zwar zwischen 200000 und 220000 Euro, das Geld sei aber gut angelegt, findet er.

Da ist er sich auch mit Christian Greshake einig, der hier einst selbst seine ersten Schwimmzüge gemacht hat. Seine Kinder kommen regelmäßig hierher, und er selbst genießt es, am Wochenende nach dem Kaffeetrinken noch ein paar Bahnen zu ziehen: „Das ist viel wert, dass wir das hier haben“, sagte er.

420 Teelichter im Hallenbad

Margret Buller gehört ebenfalls zu den Stammgästen des Candle-Light-Schwimmens. Leider war ihr Enkelkind am Freitag vor Weihnachten krank und konnte in diesem Jahr nicht mitkommen. Trotzdem wollte sie sich das Event nicht entgehen lassen und genoss einen Glühwein im gut geheizten Hallenbad.

Für die Kinder stand Punsch bereit. Der fand seine Abnehmer ebenso wie die Kekse auf dem Naschteller. Insgesamt war die Stimmung eher ausgelassen als gefühlsbeladen. Durch Wasserspiele, Planschen und freudiges Lachen hatte es die Weihnachtsmusik schwer, die hallenbad-typische Geräuschkulisse zu durchdringen. Lichtermeer und warmes Wasser sorgten dennoch für eine gelungene Mischung aus Teneriffa und Erzgebirgs-Romantik.

Keine Konkurrenz

Diese wusste das Publikum zu schätzen. Ab 18 Uhr wurden die Kerzen angezündet und das Hallenlicht abgedunkelt. Da war der Parkplatz schon voll belegt. Trotzdem war der Andrang zumindest zum Auftakt des Candle-Light-Schwimmens nicht ganz so groß wie sonst. „Wir hatten es schon so, dass man keinen Fuß mehr auf den Boden bekam“, erzählte Greshake und freute sich, dass es in diesem Jahr entspannter zuging.

Normalerweise findet das Candle-Light-Schwimmen in Glandorf am Abend des 23. Dezember statt, doch wollte man in diesem Jahr nicht in Konkurrenz mit dem letzten Samstag vor dem Fest treten und hatte den Termin einen Tag nach vorne verlegt.