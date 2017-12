Spekulatiussitzung Mehr Bauplätze für Glandorfs Häuslebauer

Glandorf. Ein kleines Weihnachtsgeschenk an zukünftige Häuslebauer hatte Bügermeisterin Magdalene Heuvelmann dabei: Das Baugebiet Am Dorenberg III wird fast doppelt so groß wie geplant.

Viele Verhandlungen mit Glandorfs Landbesitzern liegen in diesem Jahr hinter Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann. Schließlich hat sie zwei gute Nachrichten zum Jahresende: Wenn alle Verträge unterschrieben werden wie derzeit geplant, wird Glandorfs Baugebiet am Dorenberg III doppelt so groß, wie vorgesehen. Aus dem handtuchförmigen Baugebiet wird also eine Art Badetuch, mit Platz für 25 bis 30 Einfamilienhäuschen. Außerdem wird auch in Schwege ein Neubaugebiet entstehen. Die Ausgaben für die Grundstücke finden sich in Glandorfs Nachtragshaushalt wieder, dem die Ratsmitglieder bei der letzten Sitzung des Jahres zustimmen.

Mensaessen an Grundschulen erhöht

Auf der Tagesordnung stand zudem ein Thema, dass nach dem Sozialausschuss für ein wenig Verwirrung sorgte. Die Frage, die sich stellte war: Wie viel zahlen die Eltern in Zukunft für ihre Kinder? Müssen sie nur für die eigentlichen Essenskosten aufkommen oder sollen sie auch eine Sachkostenpauschale zahlen? Dies wird etwa beim Mittagessensangebot der Oberschule praktiziert. Das Essen kostet pro Portion 3,40 Euro. 10 Cent Sachkostenpauschale für zahlreich aufkommenden Nebenkosten werden darauf gerechnet. Vorerst sollen jedoch nur die Bezugskosten auf die Eltern umgelegt werden. Das bedeutet, dass nur in den Grundschulen die Preise erhöht werden und zwar von drei Euro auf 3,20 Euro. Zunächst sollte außerdem beschlossen werden, dass Erhöhung der Bezugskosten automatisch und zeitnahe auf die Eltern umgelegt werden können. „Das sollten wir neu besprechen. Die Entscheidung sollten wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen“, sagt Carsten Jochmann (SPD). Die Ratsmitglieder stimmen der Neureglung einstimmig zu.

Landkreis zahlt mehr für Kinder

„In der Summe“ zu einem guten Ergebnis sei die Gemeinde auch bei den Verhandlungen zu den Neuregelung der Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung der Kinderbetreuung gekommen, berichtet die Bürgermeisterin. Auch diese neuen Bestimmungen wurden von den Ratsmitgliedern einstimmig beschlossen.

Anzeige Anzeige

Archivvertrag abgeschlossen

Den Ergebnissen aus den Ausschüssen schloss sich der Rat einstimmig auch bei einigen anderen Themen an. So wird der Archivvertrag mit dem Verein Kultour-Gut abgeschlossen, damit sichern sich beide Seiten ab: Einmal der Verein, der einen monatlichen Geldbetrag von 735 Euro für die Archivierung der Dokumente erhält und einmal die Gemeinde, denen der Verein zusichert, sich um die Aufgaben zu kümmern.

Sonstiges

Auch andere Vereine können sich über eine Erhöhung freuen. Auf Antrag der UWG werden in Zukunft 12.000 Euro an die Vereine für ihre Jugendarbeit verteilt. Zudem soll für die Pflege der Grünplatzanlagen der SC Glandorf und der Blau Weiß Schwege mehr Geld erhalten. Zuletzt wurde der Erhöhung der Preise für Frischwasser, Regen- und Abflusswasser zugestimmt. So kostet Frischwasser statt 1,12 Euro pro Kubikmeter im kommenden Jahr 1,24 Euro. Auch die Abwassergebühren steigen von 2,52 Euro pro Kubikmeter um acht Cent auf 2,60 und für Niederschlagswasser müssen die Glandorfer statt 19,72 Euro auf 100 Quadratmeter 22,64 Euro ausgeben.