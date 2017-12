Mit Postkartenaktion Glandorf hat eine neue Homepage

pm/apa Glandorf. Frisches Design, mehr Übersicht und Informationen und bei Google ganz oben, wenn man den Suchbegriff „Glandorf“ eingibt: Glandorf hat eine neue Homepage.

Im Frühling hat der Rat beschlossen, dass ein Relaunch der Homepage anstehe. Der ist nun abgeschlossen. „Sie ist viel übersichtlicher geworden“, berichtet Gisela Uhlenhake, Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung. Gemeinsam mit dem Medienbüro Elbfeder, der Glandorfer Grafikdesignerin Petra Wacker und der Programmiererin Gabriele Wiemann ist sie maßgeblich für die Homepage verantwortlich – die übrigens neu aussieht, aber nach wie vor über die alte Internetadresse erreichbar ist: www.glandorf.de. Die Startseite ermöglicht direkte Verlinkungen unter anderem zum Bürgerservice, zum Ratsinformationssystem mit Sitzungskalender und den Vorlagen sowie zum Veranstaltungskalender.

Zahlreiche Zusendungen

„Wir möchten den Bürgern möglichst viele Dokumente, Informationen und Formulare über die Homepage zur Verfügung stellen“, erklärt die Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung, die auch erste Ansprechpartnerin vor Ort für die Homepage ist. Sie freut sich über die zahlreichen Zusendungen, die sie bereits bekommen hat, seit die Seite im Netz steht. In den allermeisten Fällen wurde die Homepage mit dem frischen Charme gelobt. „Hier wurden wir noch auf ein paar Fehler hingewiesen, berichtet Gisela Uhlenhake. Diese konnten mittlerweile aber behoben werden.

Postkarten-Aktion

„Die Homepage passt zu uns“, sagt auch Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann die Webseite, in dessen Mittelpunkt auch die Glandorfer selbst stehen. Denn neben der Kultur, den touristischen Angeboten, dem Leben und Arbeiten vor Ort sind auf der Seite auch zahlreiche Zitate aus der Postkarten-Aktion zu finden. Im Mai waren die Glandorfer aufgerufen worden, in Anlehnung an das Motto des Ortes „Glandorf bewegt“ eine Frage auf die Antwort „Und was bewegt dich?“ zu geben. „Glandorf bewegt mich“, antwortet da zum Beispiel Leonie Brandwitte, Einrad-Fahrerin aus Schwege: „weil wir in den Vereinen gemeinsam viel ins Rollen bringen“.