Keine Probleme mit Digitalfunk Neue Einsatzkleidung für Glandorfs Feuerwehrleute

Glandorf. Die Feuerwehrleute brauchen neue Einsatzkleidung. Ansonsten läuft es gut: Auch die Probleme mit der digitalen Alarmierung sind nicht bis nach Glandorf und Schwege vorgedrungen.

Das berichtete Gemeindebrandmeister Frank Andiel während des Feuerwehr- und Sozialausschusses. Denn während es in einigen Kommune große Probleme mit der digitalen Alarmierung gebe, sei das in der Gemeinde im hintersten Zipfel Niedersachsens nicht der Fall. „Es gab und gibt offenbar zahlreiche Fehlalarmierungen“, berichtete der Gemeindebrandmeister. In Glandorf sei bis auf ein paar platte Akkus die Umstellung auf den Digitalfunk „glücklicherweise“ gut gelaufen. Die Akkugeräte wurden ausgetauscht, die Probleme waren vorerst behoben. Trotzdem: Die Beschaffung neuer Alarm-Displays für die Umkleideräume der beiden Feuerwehren wurde zunächst geschoben.

Neue Einsatzkleidung

Nicht geschoben werden solle nach Möglichkeit die Beschaffung neuer Einsatzkleidung. Die Kleidung werde oft getragen, Hersteller geben an, dass diese daher etwa zehn Jahre ausreichend halten. „Die Kleidung bietet Schutz vor Schnittverletzung, vor Hitze“, zählte Frank Andiel auf. Das ist etwa der Fall bei den 62 Einsätzen, manchmal kleinere Brände, auch technische Hilfeleistungen, aber auch größeren Einsätzen wie im November im Bad Rothenfelder Gewerbegebiet. Phosphosäure war ausgelaufen. Auch die Glandorfer Feuerwehr rückte an. Eine neue Generation Einsatzkleidung würde nach Auskunft des Gemeindebrandmeisters in all diesen Fällen zahlreiche Vorteile bieten: So ist die Sicherheit stärker gewährleistet, die Lebensdauer ist länger, der Tragekomfort höher. „Die Kleidung ist sehr schwer, man schwitzt unter der Jacke und der Hose stark“, berichtet Andiel über die aktuelle Generation. Vor einigen Jahren hätten einige Kameraden bei einem besonders gefährlichen Einsatz einen Hitzschlag bekommen. 868 Euro kostet ein Ensemble pro Feuerwehrmann. Für Glandorf und Schwege müsste die Gemeinde voraussichtlich 72. 912 Euro zahlen. „Ich persönlich würde einen Gesamtaustausch favorisieren“, so der Glandorfer. Dann könnten vielleicht bei einer Ausschreibung günstigere Preise erzielt werden.

Feuerwehrgerätehaus in Schwege

Neben neuen Feuerwehranzügen beantragt der Gemeindebrandmeister weitere Anschaffungen für die Feuerwehren in Glandorf und Schwege fü die Jahre 2018: Etwa Reifen für eines der Schweger Fahrzeuge, ein Faltsignal. Standrohre mit Rückflussverhinderer, Verteiler der Ventilabsperrung, Durchflussbegrenzer Schaummittel, Feuerschutzhelme, Fachbücher, einen Wimpel für die Jugendfeuerwehr und zwei Aufenthaltszelte. Großes Thema wird im Jahr 2018 der Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Schwege sein.