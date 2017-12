Gebühren werden angehoben Wasser wird in Glandorf teurer

Glandorf. Ein ungeliebtes Thema stand im Finanz- und Feuerwehrausschuss an: Die Gebühren für Frischwasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser werden angehoben.

Steigerungen sind vor allem im Bereich des Niederschlagswassers zu verzeichnen: Während im Vorjahr die Glandorfer noch 19,72 Euro pro 100 Quadratmeter im Jahr zahlen müssen, sind die Kosten nun um fast drei Euro gestiegen – „jährlich“, betonte Dirk Schmalstieg, Fachdienstleiter Zentrale Angelegenheiten. 22,64 Euro seien damit ab 2018 fällig. „Die Steigerung auf Grund der Nachkalkulation liegt über zwei Euro, aber da man diese auf 100 Quadratmeter rechnet, klingt das zunächst einmal mehr, als es ist“, so der Fachdienstleiter, der eine Mehrbelastung für einen „durchschnittlichen Haushalt“ berechnet hat und dabei auf 8,76 Euro mehr im Jahr kommt. Zudem gestiegen ist auch der Preis, den die Glandorfer für ihr Schmutzwasser zahlen müssen. Während es in diesem Jahr 2,52 Euro pro Kubikmeter sind, steigen die Abwassergebühren 2018 um acht Cent auf 2,60 pro Kubikmeter. Die von Dirk Schmalstieg ermittelte Mehrbelastung eines Durchschnitts-Glandorfers läge bei 12,80 Euro im Jahr. Auch die Kosten für das Frischwasser steigen – und das dürfte pro Haushalt am deutlichsten ins Gewicht fallen. Während es 2017 noch 1,12 Euro pro Kubikmeter kostet, sind es in diesem Jahr 1,24 Euro pro Kubikmeter. Das ergibt nach den Berechnungen der Verwaltung eine durchschnittliche Mehrbelastung von 19,20 Euro im Jahr. Auf Nachfrage vom Ute Laumann (SPD) berichtet der Kämmerer der Gemeinde schließlich, dass es zwar in allen Bereichen Preiserhöhungen gab: „Im Vergleich zu den Nachbargemeinden haben wir jedoch relativ niedrige Preise.“

Gestiegene Einkaufspreise

Für die Steigerungen der Frischwassergebühren in diesem Jahr gab Dirk Schmalstieg während des Finanz- und Betriebsausschusses mehrere Gründe an. Im Wesentlichen läge es jedoch im Bereich Frischwasser an Preissteigerungen, die weitergegeben werden. Denn die Gemeinde muss das Wasser einkaufen – und diese Preise, die die Gemeinde zahlen muss, stiegen um drei Cent netto. Hinzu kommen unter anderem Unterdeckungen aus den Vorjahren: Die Glandorfer haben etwas weniger für ihr Wasser gezahlt, als es kostete.

Sanierung der Kanalisation

Für die Steigerungen im Bereich Niederschlagswasser und Abwasser machte der Kämmerer in erster Linie gestiegene Sachkosten verantwortlich: „Man kann nicht sagen, nur daran liegt es“, betonte er. Allerdings wurde im Jahr 2015 Glandorfs Kanalisation von einer Fachfirma unter die Lupe genommen. Seitdem wird das Netz nach und nach saniert, so wurde zum Beispiel der Kölner Weg fertig gestellt. Zudem seien auch die Kosten für die Kläranlage gestiegen, darunter fällt beispielsweise ein Plus an Personalkosten. Spürbar sei zudem auch der Einfluss von Unterdeckungen aus Vorjahren.