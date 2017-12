Rudelsingen Weihnachtsmarkt in Glandorf trotz Windmühlensanierung

Glandorf. Findet der Weihnachtsmarkt an der Windmühle auch ohne sanierte Windmühle statt? Tatsächlich ist es so: Er hat sogar mehr Platz als je zuvor. Los geht es am Sonntag, 17. Dezember um 11 Uhr.

Denn die Buden werden am 17. Dezember kurzerhand in dem großzügigen Vorgarten des Hauses gegenüber der Windmühle („An der Windmühle 2“) aufgestellt – also genau gegenüber des Glandorfer Wahrzeichens, das derzeit saniert wird. „Normalerweise bauen wir den Markt um die Mühle herum auf“, berichtet Hubert Schlotmann, Mitorganisator und stellvertretender Vorsitzender des Windmühlenvereins. Doch dort ist es derzeit einfach zu gefährlich. Auf einem Teil des Windmühlengeländes heißt es also weiterhin: Zutritt verboten. Nur der Zugang zum Backhäuschen ist erlaubt.

Rudelsingen

Das wird in diesem Jahr jedoch nicht die einzige Neuerung sein: Die Glandorfer Organisatoren haben sich etwas besonderes ausgedacht: Ein „Rudelsingen“ wird am Abend zwischen den erleuchteten Buden stattfinden. Geleitet wird das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern von Sonja Mentrup, Leiterin des Crescendo-Chores. Doch auch vorher schon spielt die Musik: Um 13 Uhr tritt der Spielmannszug Glandorf-Schierloh auf, ab 14 Uhr spielen die Kids der Blaskapelle Schwege, um 14.45 Uhr treten die Luwi-Bläser auf, um 15.30 Uhr stehen die Crescendo-Kids auf der Bühne und um 17 Uhr die Jagdhornbläser Glandorf. Auf dem weitläufigen Eckgrundstück haben zudem alle Platz, die auch sonst immer zur gemütlichen und vorweihnachtliche Stimmung auf dem kleinen aber feinen Glandorfer Weihnachtsmarkt beitragen. So werden neben beleuchteten Sternen und Tannen, Holzschnitzereien, Weihnachtsbaumschmuck, Bastelsets, Backmischungen, Likören und Marmelade zum Verkauf angeboten.

Glandorf-Malbuch

Auch der Kultour-Gut-Verein ist vertreten – unter anderem mit seiner neusten Publikation: ein Glandorf-Malbuch – auf deutscher und nun auch arabischer Sprache.

Ab 15 Uhr sollen dann die Kinder an einer Feuerstelle Stockbrot backen. Außerdem werden neben Wurstbroten und Currywurst unter anderem auch Waffeln, selbstgebackene Plätzchen und vieles mehr angeboten.

Es sind vor allem Glandorfer Vereine, Fördervereine, Verbände und Einrichtungen, die diesen Weihnachtsmarkt so lebendig machen. „Der Erlös kommt ihnen zugute“, so Hubert Schlotmann.

Besonders aber die großen Stände stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen der Windmühle: Die Einnahmen von Cafeteria und dem Glühweinstand fließen in die Kassen des Windmühlenvereins, der sich an der Sanierung beteiligt.