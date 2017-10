„Ein wichtiges Pilotprojekt“ Kooperation von „Kultour-Gut Glandorf“ und Osnabrücker Universitätsmusik

Osnabrück/Glandorf. Seit seiner Gründung 2011 entfaltet der Heimat- und Kulturverein „Kultour-Gut Glandorf“ ein breites Aktivitätsspektrum. Durch eine Kooperation mit der Osnabrücker Universitätsmusik setzt der Verein nun auch musikalisch außergewöhnliche Akzente.

„Kripplein Christi“ lautet der Name jener „Notkirche“, die seit ihrer Errichtung 1952 den Glandorfer Protestanten als Gotteshaus dient. Das Innere dieses schlichten Kleinods ist lichtdurchflutet, die Atmosphäre freundlich. Die Geschichte der Holzständerkirche ist eng mit der Ankunft von 600 evangelischen Flüchtlingen verknüpft, welche sich nach dem Krieg im stark katholisch geprägten Glandorf ansiedelten. Die Bezeichnung „Kripplein Christi“ hat denn auch schlesische Wurzeln.

Es sind derartige geschichtliche Entwicklungen, mit denen sich der Heimat- und Kulturverein „Kultour-Gut Glandorf“ intensiv beschäftigt. Rund 60 Mitglieder engagieren sich in seinen Reihen. Überliefertes und Neues möchten sie, so ihr Selbstverständnis, sinnvoll miteinander verbinden. Die Förderung von Kunst und Kultur in Glandorf und Umgebung wird dabei ebenso mit einbezogen, wie etwa die Denkmals- und Landschaftspflege. Auch die Aufarbeitung und Dokumentation historischer Begebenheiten zählt zum selbstgestellten Aufgabenbereich. Dass letzterer auf großes Interesse stößt, zeigte sich am Tag der offenen Tür im September, an dem mehrere hundert Interessierte das Vereinsarchiv besuchten. In den Referaten des Vereins beschäftigen sich die Mitglieder unter anderem mit der Klärung von Orts- und Flurnamen oder Anfragen zur Familienforschung. Vorträge, Ausstellungen, Literaturveranstaltungen und Exkursionen bilden den Kern des kulturellen Angebots. Durch eine Kooperation mit der Osnabrücker Universitätsmusik setzt der Verein nun auch musikalisch außergewöhnliche Akzente.

Am 17. Oktober wird das „Collegium Musicum“ ausgewählte klassische Stücke in der „Kripplein Christi“-Kirche vortragen. 18 Musiker umfasst das Collegium, allesamt Studierende, davon 14 Streicher und vier Solisten, die etwa das lyrische Andante von Max Reger vortragen werden, ebenso Johann Sebastian Bachs „Air“ aus der 3. Orchestersuite (BWV 1068). Am 28. November folgt dann das Blechbläser-Quintett.

„Ich war von der Architektur und Ausstrahlung dieser Kirche sofort begeistert“ schwärmte Claudia Kayser-Kadereit. Gemeinsam mit „Kultour-Gut“-Vorstandsmitglied Dieter Heimsath besuchte die Universitätsmusikdirektorin unterschiedliche in Frage kommende Spielstätten in Glandorf. Für die Kooperationszusage sei, neben der hervorragenden Akustik und der ästhetisch ansprechenden Örtlichkeit, vor allem das Engagement des Kulturvereins ausschlaggebend gewesen, so Kayser-Kadereit. Vereinsvorstand Dieter Heimsath erläuterte: „Wir wollen das Orchester in die Gemeinde holen. Für uns ist es ein wichtiges Pilotprojekt“. Dass der Verein in so vielen Feldern tätig werden kann, verdankt er auch der Förderung durch das Kulturbüro des Landkreises. „Aber auch die Gemeinde Glandorf hat die Bedeutung der Kulturarbeit erkannt und unterstützt uns tatkräftig“, betonte Heimsath. Mitveranstalter der beiden Konzerte ist der Verein Kunst und Kultur im südlichen Osnabrücker Land, welcher im nächsten Jahr ebenfalls Konzerte in Kooperation mit der Universitätsmusik ausrichten wird.