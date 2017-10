Kartoffeln vom Grundschulacker Erntedankfest lockte Glandorfer nach Westendorf

Glandorf. Ein strahlend blauer Himmel und warmer Sonnenschein waren die perfekten Partner beim großen Erntedankfest in Glandorf auf dem Hof Gerwesmann in Westendorf.

Kein Wunder, dass sich ganz Glandorf auf den Weg machte – zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Auto, so dass sich gefühlt alle Glandorfer zusammen fanden zu einem stimmungsvollen Familiengottesdienst, bei dem Pastor Müller von dem bestens aufgelegten Crescendo-Chor unterstützt wurde. Obwohl die große festlich geschmückte Scheune innen und außen davor voll bestuhlt worden war, mussten viele noch stehen, um am Gottesdienst teilzunehmen.

Verwöhnprogramm

Und kaum waren die letzten Töne verklungen, erfreuten sich alle an den Früchten des Herbstes, denn schließlich ging es um den Erntedank. Da gab es nicht nur Kartoffeln, Kürbisse, Maiskolben und Blumensträuße für daheim zu kaufen, da konnte man sich auch gleich vor Ort kulinarisch regional verwöhnen lassen. Der Verein für historische Landtechnik backte fleißig Kartoffelpuffer, bei den Landfrauen gab es leckere Kartoffelsuppe und selbst gebackenes Brot sowie eine Brotbackmischung für Kartoffelbrot in der Flasche. Dazu gab es natürlich auch noch Grillwürstchen und Getränke, so dass es an nichts mangelte, so wie es bei einem Erntedankfest sein sollte.

Sonniger Sonntag auf Hof Gerwesmann

Mit dabei auch die Katholische Landjugend (KLJB) und das Landvolk, sowie die Grundschulen. Die verkauften unter anderem die selbst geernteten Kartoffeln vom „Grundschulacker“, während andere köstlich duftende Waffeln backten. Auf dem wunderschönen Hof Gerwesmann mit dem parkähnlichen Garten fühlten sich die Glandorfer sichtlich wohl und genossen zusammen mit ihren Familien, Freunden und Nachbarn den sonnigen Sonntag. Auf einer kleinen Bühne gab es dann auch noch lustige Unterhaltung, so dass das Glandorfer Erntedankfest für Groß und Klein ein riesiger Spaß wurde.