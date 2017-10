Neues Roundhouse Versmolder Landwirt investiert zum Wohle der Tiere

Versmold. Der Rinderstall auf dem Hof Krumkühler an der Laerstraße 30 in Versmold ist einzigartig. Es ist ein sogenanntes Roundhouse, einer der innovativsten und modernsten Rindermastställe Deutschlands.

Am Sonntag, 8. Oktober, lädt die Familie, die den Hof in drei Generationen bewirtschaftet, zur Stalleinweihung ein. Auf dem Hof Krumkühler werden Angus-Rinder aufgezogen. „Sie liefern sehr gutes Fleisch“, sagt Ulrich Krumkühler, mit 30 Jahren der jüngste Bauer auf dem Hof. Angus Rinder liefern das Fleisch mit dem besten Eigengeschmack, da es einen hohen Anteil an intramuskulärem fett aufweist. „Dadurch wird es beim Braten oder Garen nicht trocken“, weiß der Experte.

Glücklicher Zufall

In die Aufzucht von Angus-Rindern ist Ulrich Krumkühler „durch Zufall reingerutscht“, wie er sagt. Er habe auf einer Fahrt der Junglandwirte zwei junge Männer kennengelernt, die das Fleisch verkauften. „Für sie habe ich dann aufgezogen“, sagt der 30-Jährige. Als die Bekannten ihren Verkauf einstellten, musste der Versmolder sein Fleisch selber vermarkten. „Und das lief wie verrückt“, schmunzelt er.

Rinder wachsen natürlich auf

Der Landwirt kauft die Rinder als Absetzer, nachdem sie sechs bis acht Monate bei der Mutter auf der Wiese gestanden haben. Danach bleiben sie noch 18 Monate bei den Krumkühlers, bevor sie in Bad Laer bei einem Ladenmetzger geschlachtet werden. „Sie wachsen langsamer als andere Rinder“, erklärt der Fachmann, warum die Tiere erst in einem Alter von zwei Jahren geschlachtet werden. Das Fleisch der weiblichen Tiere ist etwas besser als das der Bullen. „Wenn ich die Bullen kastrieren würde, würden das Fleisch ebenfalls eine etwas höhere Qualität haben“, so Krumkühler. Das will er seinen Tieren aber nicht antun.

„Landwirtschaft muss umdenken“

Überhaupt verzichtet der Landwirt komplett auf den Einsatz von Hormonen und Antibiotika. Die Tiere wachsen mit Gras- und Maissilage auf und bekommen zusätzlich Mineralfutter. „Ich versetze mich in die Lage der Verbraucher, die gesundes Fleisch essen wollen“, sagt er und findet, dass die Landwirtschaft komplett umdenken muss. „Immer größer und immer mehr geht nicht mehr“, sagt Ulrich Krumkühler. Qualität statt Quantität lautet daher seine Devise.

Viel Platz mitten im Stroh

Und dazu trägt auch das neue Roundhouse bei. Es ist offen und hell. Eingestreut wird es mit Stroh, das die Tiere durch den schrägen Boden selbst aus dem Stall heraustreten, so dass das zeitaufwendige Ausmisten entfällt. Der Stall enthält eine Waage und eine Beladeinheit, so dass das Gewicht der Tiere im Stall überwacht werden kann und die Rinder auch dort behandelt werden können, falls das nötig wird. 135 Plätze hat der Stall, die Krumkühler aber nicht komplett ausnutzen will. Schließlich sollen die Tiere genügend Platz haben, sich zu bewegen.

20-Kilo-Mischpakete

Der Landwirt ist mit seiner Angus-Rinderherde erst noch im Aufbau. 60 Tiere hat er derzeit. Das Fleisch vermarktet er an gastronomische Betriebe oder Privatkunden. „Ich biete das Fleisch in 20-Kilo-Mischpaketen an“, so Krumkühler. Darin enthalten sind Braten, Suppenfleisch, Rouladen, Steaks, Goulasch, Beinscheibe, Hackfleisch, Filet und Suppenknochen. Leber, Ochsenschwanz und Suppe gibt es auf Wunsch dazu. Tiefgefroren können Kunden auch Rinderbratwurst oder Burger bekommen.

Stalleinweihung am 8. Oktober

„Ich träume davon, alles selber zu vermarkten“, so Ulrich Krumkühler. Auch einen Hofladen sieht er in seinen Träumen, eventuell mit einem Online-Shop. Gespannt siegt der Versmolder nun erst einmal der Stalleinweihung am 8. Oktober von 11 bis 17 Uhr entgegen. Es gibt Burger und Bratwurst vom Angus-Rind, Kaffee und Kuchen und für die Kinder eine Spielecke mit Kettcars, Strohrutsche, Trettreckern und anderen Spielen.