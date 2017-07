Ferienspass Kinder heizen in Glandorf über die Felder

Kinder heizen in Glandorf über die Felder MEC öffnen

In Glandorf erleben Kinder Landwirtschaft live: Mit alten Landmaschinen und jede Menge Spaß. Foto: Susanne Pohlmann

Glandorf . Wer hätte gedacht, dass der Tag auf dem Gelände des Museums für historische Landtechnik in Sudendorf so ein Kracher wird. Die 27 Ferienkinder, die Antonius Recker und sein Team am Samstagnachmittag begrüßten, waren auf jeden Fall begeistert.