Bürgermeisterin im Interview „Ich sehe an der Bever noch keine Windräder stehen“

Glandorf. Wenn es um Windkraftanlagen geht, bleibt der Gemeinde Glandorf kaum noch Spielraum gegen die Anlagen vorzugehen. Im Interview bringt die Bürgermeisterin auf den neusten Stand.

Am Liener Landweg sind die Windräder schon seit Anfang des Jahres im Betrieb – wie sieht es in den anderen Gebieten aus?

Auch bei den anderen beiden Flächen laufen die Vorbereitungen, soweit ich informiert bin. Im vergangenen Jahr gab es ein Scoping-Termin für das Gebiet in der Schweger Wüste in Averfehrden, im Frühling war der Termin für das Gebiet „An der Bever“. Es wurden Aufgaben verteilt und Auflagen besprochen. All das diente dem Ziel der Betreiber, beim Landkreis eine Genehmigung im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beantragen. Auch die Gemeinde wurde zu dem Treffen eingeladen.

Haben Sie auch Aufgaben bekommen?

Nein, wir sind an dem Prozess gar nicht mehr beteiligt. Die Planung läuft komplett auf Landkreis-Ebene.

Sie haben wirklich keinen Spielraum mehr?

Spielraum haben wir keinen mehr. Zumindest nicht offiziell. Ich hoffe, dass wir noch auf informellen Wegen, mit Gesprächen, die Anlagen an dem Flüsschen Bever verhindern können. Hätten wir etwas später über den Flächennutzungsplan entschieden, dann hätten wir uns vielleicht anders entschieden.

Warum?

Zwei Wochen nach der Ratsentscheidung im Jahr 2016 ist dort ein Brutnachweis der Rohrweihe erbracht worden. Wäre sie etwas eher gekommen, hätten wir vielleicht anders entschieden.

Bei der Rohrweihe handelt es sich um eine Vogelart, die im Landkreis Osnabrück zumindest zeitweise zu einer Abschaltung der Anlagen führen könnte. Ärgern Sie sich, dass die Entdeckung so spät kam?

Das war Pech. Aber grundsätzlich möchte niemand in Sudendorf die Windkraftanlagen. Auch meine Haltung ist kein Geheimnis.

Welche Haltung haben Sie?

Ich persönlich bin Atomkraftgegnerin, folgerichtig bin ich eine Freundin der erneuerbaren Energien. Es entspricht auch nicht meinem Wesen nach dem Sankt Florians Prinzip zu handeln: erneuerbare Energien ja, aber nicht in Glandorf. Trotzdem ist es mein Wunsch, dass man die Windräder mit Augenmaß im Landkreis verteilt und auch nicht vergisst, Stromeinsparungsmöglichkeiten konsequenter zu betrachten.

Wo wäre aus Ihrer Sicht etwas mehr Augenmaß nötig?

Im Gebiet um die Bever herum. Das ist ein Fluss, der kürzlich erst renaturiert wurde und trotz der Landwirtschaft, die in Glandorf betrieben wird, gibt es dort eine wunderschöne, fast unberührte Natur mit seltenen Tierarten, wie etwa viele seltene Fledermausarten.

Wie würden Sie das Gebiet entwickeln?

Wir würden dort gerne mehr für den Naturschutz machen. Auch touristisch sehe ich dort Potenzial. Wir arbeiten aktuell daran, Glandorf auch für Tagestouristen und Wanderer attraktiver zu machen. An der Bever gibt es im Augenblick noch viel Potenzial. Wenn die Windräder dahin kommen, weiß ich nicht, ob das dann noch genauso möglich ist.

Was sagt der Kreis dazu?

Aus Sicht des Kreises stellt sich die Sache anders da: Im Osnabrücker Land gibt es einige Landstriche, die schützenswert sind – und auch geschützt werden. Der Natur- und Geopark Terra Vita zum Beispiel. Auf Kreisebene wird der Stellenwert, den die Bever für die Gemeinde hat, völlig anders bewertet.

Denken Sie, dass der Kreis Osnabrück Glandorf in seinen Plänen und in seiner Entwicklung behindert?

Nein, soweit würde ich nicht gehen. Momentan sehe ich an der Bever noch keine Windräder stehen und wie es weitergeht, wird sich zeigen.