Anträge für Windvorranggebiete Getriebewechsel an Glandorfer Windkrafträdern

Glandorf. Die Genehmigungsverfahren für die Windkraftalagen in Glandorf laufen. Derweil stehen die Anlagen auf dem Liener Landweg still. Neues rund um die Vorranggebiete.

Am Liener Landweg

Im Januar sind die Anlagen am Liener Landweg in Betrieb genommen worden. Kurz darauf musste bei einem der Windräder der Stern wieder abgenommen werden: „Es gab eine Beschwerde wegen Lärms“, erläutert der Pressesprecher des Landkreises Henning Müller-Detert. Ursache war offenbar ein fehlerhaftes Getriebe. Danach habe es nach Auskunft des Landkreises keine weiteren Beschwerden gegeben. Dass viele Anwohner den Lärmpegel dennoch als störend empfinden, berichtet Christel Steinhorst, die sich mit einigen anderen Anwohnern der Windvorranggebiete gegen die Windkrafträder stark macht.

Schwieriger Nachweis der Lärmbelastung

Der Kreis ist verpflichtet, die Lärmbelastung, die von den Windrädern ausgehen, zu messen. Denn es eine Obergrenze vorgeschrieben, die nicht überschritten werden darf. „Eine Schallvermessung des Windparks wurde angeordnet, sie wurde aber bisher noch nicht durchgeführt“, so Henning Müller-Detert. Denn es soll ein möglichst genauer Messwert erzielt werden. So müssen Windgeschwindigkeiten von zehn bis zwölf Stundenkilometer vorliegen, damit etwa 95 Prozent der Nennleistungen der Anlagen entstehen. Die Lautstärke ist dann am höchsten. Zudem darf es nicht regnen. Denn der Niederschlag ist laut und könnte das Ergebnis verfälschen. Aus diesem Grund muss auch ein guter Platz für das Messmikrofon gefunden werden. Die Umgebungsgeräusche dürfen nicht stören: „Schließlich sollen die Geräusche des Windparks ermittelt werden und kein Blätterrauschen“, so der Pressesprecher. Zuguterletzt muss der Wind aus der richtigen Richtung kommen, er müsse die Geräusche in Richtung des Mikrofons wehen.

Die Anwohner müssen auf die Messung also warten, bis diese meteorologischen Bedingungen eintreten. Für Christel Steinhorst keine gute Lösung: „Letztendlich sind die Anwohner nun wieder die Leidtragenden. Denn der Nachweis der Lärmbelästigung fällt schwer.Die Menschen leben dort und ziehen dort hin, weil sie die Idylle suchen“, sagt sie. Die Geräusche der Anlagen störe diese empfindlich. Zudem habe dies auch wirtschaftliche Folgen. Die anliegenden Immobilien könnten an Wert verlieren.

Disco-Effekt bremst Anlagen

Gleichzeitig beobachten viele Glandorfer, dass die Windkraftanlagen am Liener Landweg immer wieder stehen bleiben. Hauptgrund sei laut Pressesprecher des Landkreises „in der Regel“ der Schattenwurf. Wenn die Sonne direkt hinter den Anlagen steht und sie sich drehen, dann kann es passieren das ein Flackerlicht – auch Disco-Effekt genannt – auf die anliegenden Häuser fallen. „Die Anwohner müssen viel ertragen. Das nicht“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Rechtlich gesehen dürfen anliegende Häuser nicht länger als 30 Minuten betroffen sein. Am Liener Landweg geht die Betreibergesellschaft aber offenbar noch weiter: „Diese hat darüber hinaus freiwillig beantragt, dass keine relevante Zusatzbelastung für die Wohn- und Außenwohnbereiche auftritt.“ Im Einzelfall würde der Disco Effekt maximal fünf Minuten anhalten. Dann würde das Windrad automatisch gestoppt. Andere Gründe könnten zudem Wartungsarbeiten, Windstille und Frost sein.

Pläne „An der Bever“ und in der „Schweger Wüste in Averfehrden“

In diesen Gebieten befinden sich Windvorranggebiete – laut Flächennutzungsplan der Gemeinde sind hier also Windkrafträder möglich. Das Genehmigungsverfahren auf Kreisebene läuft. „Es wurden bereits Gespräche mit Antragstellern geführt. Vollständige prüffähige Anträge liegen noch nicht vor, sind aber bereits angekündigt“, erläutert Henning Müller Detert. In der Zwischenzeit sind in Averfehrden in einem Feld nahe des Windvorranggebietes wieder Rohrweihen gesichtet worden. Bereits im vergangenen Jahr haben sie hier ihr Nest gebaut. Dies wurde im vergangenen Jahr per Videokamera gefilmt.Denn brütende Vogel dieser Art hätte lange Abschaltzeiten zur Folge.

Windkraftgegner kämpfen weiter

Christel Steinhorst kündigt an, dass die Anwohner weiter gegen Windkraftanlagen vorgehen möchten. „Der ganze Prozess wird von vorne losgehen“, sagt sie. Bei den nächsten Offenlagen der Pläne werden sie entsprechende Einwände verfassen. Zudem ziehen sie nach wie vor in Erwägung, auch juristisch gegen die Windkraftanlagen vorzugehen.

