Keine Schindeln? Viele Glandorfer Ratsmitglieder für eine verputzte Windmühle

In die Jahre gekommen und mit erheblichen Schäden an den Außenwänden, die Windmühle als Wahrzeichen Glandorfs. Foto: Rolf Habben

Glandorf. In seiner Sitzung am 7. Juni wird sich der Bauausschuss der Gemeinde Glandorf wieder mit der Windmühle befassen. In der darauffolgenden Ratssitzung entscheidet sich voraussichtlich die Frage, ob das Glandorfer Wahrzeichen verputzt werden soll.