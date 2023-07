In Glandorf wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Autofahrer missachtet Vorfahrt 72-jährige Radfahrerin bei Unfall in Glandorf leicht verletzt Von Marlen Busse | 14.07.2023, 18:15 Uhr

Eine Radfahrerin ist am Freitagnachmittag in einem Kreisverkehr in Glandorf mit einem Auto zusammengestoßen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.