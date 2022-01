Schlamm und Möbel auf der Straße: So sah es vor dem Haus von Cristina Vafiadis-Budulan im Ahrtal aus.

Dennis Schaiper

Glandorf/Ahrweiler. Julia und Dennis Schaiper aus Glandorf hatten zwischen Weihnachten und Neujahr Besuch aus dem Ahrtal. Die 39-jährige Cristina Vafiadis-Budulan und ihre beiden Kinder Mimo und Ana sollten für ein paar Tage vergessen – die Flutkatastrophe und ihre ganz persönlichen Schreckensmomente.

Wie Millionen anderer Menschen in Deutschland verfolgten Julia und Dennis Schaiper am 15. Juli die Berichterstattung der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Am Tag darauf erfuhr der Glandorfer, dass Kollegen eines Partnerunternehmens seines Ar