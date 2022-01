Alexander Markowski (links) und Horst Jürgens arbeiten seit Jahren zusammen.

Horst Jürgens

Füchtorf. Seit gut zwei Jahren sammelt der Füchtorfer die kleinen Flaschenverschlüsse und bringt sie zu Alexander Markowski vom gleichnamigen Entsorgungsfachbetrieb in Sassenberg. Das so erwirtschaftete Geld spendet er an die Organisation "Kleiner Prinz" in Warendorf.

Über 1500 Euro sind auf diese Weise bereits zusammengekommen, seit Horst Jürgens im Jahr 2019 mit dem Sammeln der Kronkorken angefangen hat, teilt er mit. Die Flaschenverschlüsse, die eigentlich Abfall sind, fallen in jedem Haushalt, in der