Diese Weihnachtsgeschichte ist eine besondere: Nachdem Joschka Frese (rechts) und sein Bruder zu Weihnachten einen Metalldetektor geschenkt bekamen, förderten sie kurze Zeit später einen 40 Jahre verschollenen Ring zutage. Dessen Besitzer Henke Riese (links) kann es selbst nicht fassen.

Hermann Pentermann

Glandorf. Als zu Weihnachten ein Metalldetektor unter dem Baum lag, waren die Brüder Joschka und Erik Frese zuerst nur mäßig begeistert. Als sie doch mit dem Sondeln begannen, fand Joschka nach kurzer Zeit einen Ehering. 40 Jahre lag dieser unter der Erde. Wie der Zufall es will, kennt ihr Vater den Ringbesitzer.

Ein einfacher Metalldetektor, der dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum der Freses lag, sorgte am ersten Weihnachtstag für ein kleines Weihnachtswunder in der Ortschaft Sudendorf in Glandorf. Mit diesem kreativen Geschenk wollten M