Am Morgen von Heiligabend war die Hilfe der Drehleitereinheit aus Bad Rothenfelde beim Schornsteinbrand in Glandorf notwendig.

Ortswehr Glandorf

Glandorf. Gleich zweimal wurde die Glandorfer Ortsfeuerwehr über Weihnachten zu Schornsteinbränden gerufen. Auch dank eigener fachlicher Expertise konnten in beiden Fällen effektive Schäden verhindert werden.

An Heiligabend wurden die Helfer um 10.22 Uhr zu einem Wohnhaus an der Straße "An der Kirche" gerufen. Das Feuer war rasch gelöscht. Wegen eines Gitters über dem Schornstein musste hier aber laut Ortsbrandmeister Thomas Kahle noch "von oben