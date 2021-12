Am 12. Juni 2022 sind Bürgermeisterwahlen in Glandorf

Magdalene Heuvelmann ist im kommenden Jahr acht Jahre im Amt. (Archivbild)

Archiv/Anne Spielmeyer

Glandorf. Seit 2014 ist Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann im Amt. Am 12. Juni 2022 sind acht Jahre um und die Glandorfer müssen wieder an die Urne. Ein Gegenkandidat ist noch nicht in Sicht.

Es war eine spannende Wahl im Jahr 2014, als die Ära Franz-Josef Strauch endete. Drei Kandidaten stellten sich damals den Bürgern in Glandorf zur Wahl: zwei parteilose und eine von der CDU.Das Ergebnis war spektakulär. Aus dem Stand überhol