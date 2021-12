Corona-Tests auf dem Lidl-Parkplatz in Glandorf möglich

Corona-Teststation auf dem Lidl-Parkplatz am Kreisel in Glandorf.

Gemeinde Glandorf/Anja Pille

Glandorf. Kostenlose Corona-Schnelltests können auf dem Lidl-Parkplatz in Glandorf gemacht werden. Termine sind auch am Wochenende und für Weihnachten möglich.

Die Corona-Teststation, die bereits am 9. Dezember öffnete, befindet sich auf dem Lidl-Parkplatz am Kreisverkehr in Glandorf (Sudendorfer Esch 3). Es handelt sich um einen Drive-In, der laut Mitteilung der Gemeinde aber auch zu Fuß, mit Fah