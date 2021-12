Seit Montag wird in der Aula der Ludwig-Windthorst-Schule in Glandorf mit einem Foto an den tödlich verunglückten Jungen aus Bad Iburg erinnert.

Michael Schwager

Glandorf. Die Menschen an der Glandorfer Ludwig-Windthorst-Schule trauern um den 14-jährigen Schüler, der am Montag bei einem Unfall in Bad Iburg starb.

Am Morgen war der Junge auf dem Weg zu seiner Schule in Glandorf beim Überqueren der Osnabrücker Straße (B51) in Höhe der Einmündung der Straße Laeregge von einem Auto erfasst worden und am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Die Na