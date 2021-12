Diana und Cemre Naz (beide 13 Jahre) biegen gemeinsam einen Draht zu einer Herzform.

Axel Ebert

Glandorf. Wenn Mädchen in jungen Jahren die Scheu vor Technik verlieren, wählen sie später auch einen entsprechenden Job. Darauf setzt das Schulprojekt „Girls repair for future“ an der Ludwig-Windthorst-Schule in Glandorf.

Zuerst betrachten die Schülerinnen Draht und Zange skeptisch, die Eislöffel aus Holz hinterlassen Fragezeichen. Schnell aber löst sich die Zurückhaltung und die Mädchen beginnen, mit dem Material zu hantieren.Andrea Bornhütter-Kassen nickt