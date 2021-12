Corona-Schnelltests – wo man sie in Glandorf bekommt

Vor einem Jahr war Glandorf zeitweilig Corona-Hotspot im Osnabrücker Land mit einer 7-Tage-Inzidenz umgerechnet auf 100.000 Einwohner von über 1200.

Anke Schneider

Glandorf . Mit 2Gplus steigt der Bedarf an amtlich anerkannten Corona-Schnelltests spürbar an. Die beiden Testmöglichkeiten in Glandorf sind sehr gefragt.

Wie ist die Auslastung des Antigen-Schnelltest-Angebotes, auf diese Frage heißt es in der Adler-Apotheke an der Glandorfer Münsterstraße 17: "100 Prozent". Wer den Test zu einem bestimmten Datum benötige, solle sich rechtzeitig telefonisch