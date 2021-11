Landtagsabgeordneter Martin Bäumer tritt nicht wieder an

Martin Bäumer will bei den Landtagswahlen im Oktober 2022 nicht mehr antreten.

Archiv/Michael Gründel

Glandorf. Martin Bäumer (CDU) kündigt an, im Oktober 2022 nicht mehr für den niedersächsischen Landtag kandidieren zu wollen. Diese Entscheidung habe er gemeinsam mit seiner Familie getroffen, sagt er.

"In der Politik soll man aufhören, wenn es am schönsten ist", schreibt Martin Bäumer (CDU) in einer Pressemitteilung. Das sei jetzt der Fall. Vier Mal habe er seinen Wahlkreis mit guten Ergebnissen direkt gewinnen können. "Ich durfte l