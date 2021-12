Der junge Labrador absolvierte eine Ausbildung zum Assistenzhund um seiner Halterin Michelle psychologische und physiologische Unterstützung zu leisten.

Monika Vollmer

Glandorf/ Hilter. Er kommt zu ihr und lehnt den Kopf an die Oberschenkel. Der Labrador-Rüde Diego wird in Glandorf darauf trainiert, seiner jungen Besitzerin in Paniksituationen zu helfen.

Diego ist ein neun Monate alter Foxred Labrador, noch etwas verspielt, aber sehr einfühlsam. Mit seiner Art hilft er der 15-jährigen Michelle immer wieder. Er spürt ganz genau, wie es ihr geht. Merkt, wann ihr Herz wie wild zu schlagen begi