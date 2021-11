Gemüse – ein wichtiger Baustein auf Silke Rosenbuschs Weg aus der Esslust-Falle. (Symbolfoto)

dpa/Fabian Sommer

Glandorf. Kann man mit rein pflanzlicher Kost überleben? Die Glandorfer Verwandtschaft von Silke Rosenbusch ist da eher skeptisch, doch die in Köln lebende Autorin plädiert dafür und weist einen Weg aus der "Esslust-Falle".

Die 46-Jährige kann es nicht belegen, aber als sie als Teenie Mitte der 80er-Jahre anfing, auf Fleisch zu verzichten, da war sie, wie sie mit etwas Augenzwinkern vermutet, "die erste Vegetarierin in Glandorf". In ihrem in diesem Jahr im Hum