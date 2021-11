Seit dem Sommer arbeitet Silvana Gross-Lüpken an ihrem floralen Adventskalender, der den Wanderweg in Schwege in weihnachtliche Stimmung tauchen wird.

Anke Schneider

Glandorf. Der florale Adventskalender von Silvana Gross-Lüpken ist fast fertig. Ab dem 1. Advent werden wieder viele ihrer ungewöhnlichen Arrangements den Wanderweg Terra-Treck in Schwege schmücken.

Zum fünften Mal dekoriert die 45-jährige Floristin, die sich vor wenigen Wochen an der Drosselgasse in Schwege selbstständig gemacht hat, rund 500 Meter des Wanderweges am Rand des Glandorfer Ortsteils. Angefangen hat alles mit Dekorationse