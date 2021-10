Mit Bürgermeisterin Magdalene Heuvelmann freuen sich (von links) die Glandorfer "Kerls van't Künnigen" Karl-Heinz Wördemann, Antonius Recker, Horst Henneke und Michael Biedendieck auf ein buntes Fest zur Einweihung des Thieplatzes.

Petra Ropers

Glandorf. Aus dem Harz und von der Küste reisen sie an: Ausrufer aus weiten Teilen Deutschlands sind dabei, wenn am Sonntag, 17. Oktober, in Glandorf der neu gestaltete Thieplatz eröffnet wird.

Die Gilde der Deutschen Stadtausrufer hält an dem Wochenende ihr Jahrestreffen in Glandorf ab. Gastgeber vor Ort sind die „Kerls van’t Künnigen“, die damit zugleich auf einen runden Geburtstag blicken: Vor 40 Jahren lösten Glandor