Erzieherinnen machen sich mit "Use Lütten" in Glandorf selbstständig

Ein kleines Präsent zur Einweihung hatte Christine Huneke vom Familien-Service-Büro Glandorf (rechts) den beiden selbstständigen Großtagespflegenetreiberinnen Anja Turmann und Birgit Reher mitgebracht.

Bettina Klimek

Glandorf. „Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Mut belohnt wird und Sie in einen Jahr denken, dass es richtig war, das zu machen!“, sagte in Vertretung der Glandorfer Bügermeisterin Gerda Heuvelmann die Leiterin des Familienservicebüros Christine Huneke anlässlich der Eröffnung der privaten Großtagespflegestelle „Use Lütten“ in der Johannisstraße in Glandorf.

Hier werden ab Montag im Gebäude des ehemaligen Christophorus-Kindergartens zwischen 7 und 16 Uhr Ein-bis Dreijährige betreut, nachdem das Gebäude in Glandorfs Zentrum einige Jahre nicht genutzt wurde.