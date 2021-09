Trotz Protesten: Niedrigseilgarten in Glandorf kommt

Pfeift die Politik auf die Bedenken der Anwohner von Hannemanns Wädchen gegen einen Niedrigseilgarten? Zumindest wurden Verbesserungsvorschläge aus dem Publikum in den Beschluss des Bauausschusses aufgenommen.

dpa/Michael Reichel

Die Kritik ist nicht neu, aber eine Anwohnerversammlung im Juni und ein moderierter Workshop Anfang August konnten die Bedenken der Gegner des Projektes, die zum Teil am direkt an das Wäldchen angrenzenden Eichenweg wohnen, nicht zerstreuen