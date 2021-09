Ludwig-Windthorst-Schule in Glandorf: Sechs-Punkte-Plan für den Schulalltag

Die Schüler der Ludwig-Windthorst-Schule in Glandorf sollen mithilfe eines Sechs-Punkte-Plans wieder an den "normalen" Schulunterricht herangeführt werden.

Glandorf. Anderthalb Jahre Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht liegen hinter Schülern und Lehrern. Da fällt die Rückkehr zum Schulalltag schwer. Die Ludwig-Windthorst-Schule (LWS) in Glandorf hat einen Sechs-Punkte-Plan entworfen, damit dies gelingt.

Konrektorin Kerstin Schäfers erklärt, man habe bereits im Mai eine Umfrage gestartet, um in Erfahrung zu bringen, wie der Übergang vom Homeschooling zum weitgehend normalen Unterricht in Präsenz am besten gelingt. Vor allem das Miteinander