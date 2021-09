Spielplatz und Freifläche an der Straße Am Markt in Glandorf – was mit dem Gebiet passieren soll, darüber wurde auch bei der Podiumsdiskussion gesprochen.

Michael Schwager

Glandorf. Vor jeder Kommunalwahl lädt die Katholische Arbeiterbewegung (KAB) Glandorf zu einer Podiumsdiskussion ein, um der heimischen Politik auf den Zahn zu fühlen. Das Besondere dieses Mal: Statt drei Parteien wollen fünf in den Gemeinderat.

Die Grünen sind noch jung in Glandorf, sie haben sich Anfang des Jahres erst geründet. Auch die FDP will es dieses Mal in den Rat schaffen und das wäre vermutlich eine Premiere. „Eine spannende Wahl“, dürfte es werden, sagte Diskussionsleit