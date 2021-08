Ein Prosit auf die Gemütlichkeit: Rund 70 Gäste feierten bei der ersten Buschparty rund ums Glandorfer Schützenhaus mit.

Alexander Heim

Glandorf. Dass ihr traditionelles Schützenfest wegen Corona bereits zum zweiten Mal in Folge entfallen musste, war für die Bürgerschützen Glandorf zunächst eine Enttäuschung. Doch die am Freitag erstmals und ersatzweise gefeierte Buschparty am Schützenhaus erwies sich durchaus als geeignetes Trostpflaster.

Es wird in die Annalen des Bürgerschützenvereins Glandorf eingehen: Das Königspaar 2019, 2020 und 2021 heißt Stefan Scheckelhoff und Elke Gembus. Gleich dreimal hintereinander auf dem Thron zu sitzen, gelang zuvor noch keinem. Derlei R