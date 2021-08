Starke Rauchentwicklung: Brand in Gebäude in Glandorf

(Symbolfoto)

Jörn Martens

Glandorf. In einem Gebäude in Glandorf ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen ist eine starke Rauchentwicklung zu sehen.

Laut einer Pushmitteilung der Regionalleitstelle hatten Anwohner im Laudiek die Rauchentwicklung gemeldet. Polizei und Feuerwehr sind demnach auf dem Weg.Weitere Informationen folgen.