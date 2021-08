Gebäude in Glandorf nach Brand einsturzgefährdet

Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

NWM-TV

Glandorf. In einem Handwerksbetrieb im Laudieker Weg in Glandorf ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ist ein Teil des Gebäudes einsturzgefährdet.

Laut den Beamten war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 11 Uhr ausgebrochen. Anwohner im Laudiek hatten zuvor die Rauchentwicklung entdeckt und gemeldet. Verletzt wurde niemand.Die Feuerwehr flutete einen Spänebunker und räumte vo