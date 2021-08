Der Stein ist wieder auf dem Thie: Am Mittwoch wurde der Trumm mit den Tafeln, die an wichtige Ereignisse der Ortsgeschichte erinnern, an der Westseite des zentralen Glandorfer Platzes aufgestellt.

Martin Bäumer

Glandorf. Der Gedenkstein steht wieder auf dem Glandorfer Thie. Am Mittwoch wurde er von seinem provisorischen Platz am Rathaus zurückgeholt. Wie geht das Gesamtprojekt voran?

Ursprünglich sollte der Findling, der an einige wichtige Ereignisse in der Geschichte des Spargeldorfs erinnert, der Modernisierung des Thies weichen. Per Bürgerentscheid war der entsprechende Ratsbeschluss Anfang Juli gekippt worden. Am Mi