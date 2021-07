Zwei Autos stoßen zusammen: Schwerer Unfall auf B51 in Glandorf

Polizei und Rettungskräfte sind nach einem schweren Unfall in Glandorf aktuell vor Ort. (Symbofoto)

Jörn Martens

Glandorf. In Glandorf hat sich am frühen Montagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos sind auf der Iburger Straße (B51) zusammengestoßen. Nach ersten Informationen der Polizei wurden zwei Personen verletzt. Die Straße ist in Richtung Süden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.23 Uhr in einem Kreuzungsbereich der Bundesstraße 51. Die Ursache ist bislang unklar. Die Fahrbahn der Iburger Straße ist aktuell in Richtung Süden gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind derzeit vo