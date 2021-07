Wie mehr Kinderbetreuungsplätze in Glandorf entstehen sollen

Im ehemaligen Christophorus-Kindergarten sollen bis Anfang Oktober 14 Plätze für Krippenkinder entstehen, betreut durch Tagespflegekräfte. (Archiv)

Rolf Habben

Glandorf. Glandorf braucht mehr Kinderbetreuungsplätze. Der Rat der Gemeinde hat nun einstimmig Wege beschlossen, wie dieses Ziel zu erreichen ist.

Kurzfristig, also möglichst bis zum 1. Oktober, sollen für die ganz Kleinen weitere 14 Krippenplätze entstehen. Dazu sollen Tagespflegekräfte in Erdgeschoss-Räumen des alten Christophorus-Kindergartens am Markt eingesetzt werden. "Gespräche