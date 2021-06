Bürgerentscheid am Sonntag in Glandorf: Das müssen Sie wissen

Stimmabgabe in Glandorf: Am 4. Juli wird eüber die Neugestaltung des Thies entschieden.

dpa/Jan Woitas

Glandorf. Glandorf steht in den Startlöchern zum Bürgerentscheid über den Thie am Sonntag, 4. Juli. Die Ausgangslage erläuterte jetzt Helmut Gerding vom Bürgerservice.

Die Abstimmungsräume für die acht Stimmbezirke in fünf Gebäuden im Gemeindegebiet werden am Sonntag, 4. Juli, von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. Wie Fachdienstleiter Gerding weiter berichtete, werden vier Räume in der Grundschule Glandorf geöf