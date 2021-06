Getreidescheune in Glandorf brennt

Die Feuerwehr löscht eine brennende Scheune in Glandorf. Die Feuerwehr musste am Mittwoch in Norddeutschland ungefähr 300 Strohballen löschen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Nachrichten für Kinder+++

Carsten Rehder/dpa

Glandorf. Eine Scheune im Ortsteil Sudendorf in Glandorf steht nach ersten Angaben der Polizei in Brand. Das Feuer wurde am Mittwochabend gemeldet.

Gegen 18.55 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. In der etwa zehn mal vier Meter langen Scheune wird Getreide gelagert. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an.Weitere Informationen folgen.