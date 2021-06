Bei dem Unfall zwischen Bad Iburg und Glandorf sind am Freitagvormittag vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden.

NWM-TV

Bad Iburg/Glandorf. Auf der Bundesstraße 51 zwischen Bad Iburg und Glandorf hat sich am Freitagvormittag ein Unfall ereignet. Ein Auto ist nach ersten Informationen der Polizei in den Gegenverkehr geraten. Die B51 ist aktuell in Höhe der Unfallstelle gesperrt – in beide Richtungen.

Die Fahrzeuge stießen gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe der Einmündung Im Wulwerdiek zusammen. Nach Informationen der Polizei war ein Auto auf der Iburger Straße in Richtung Glandorf unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache ist