Die Firma B. Braun Avitum AG in Glandorf (Archiv)

Michael Gründel

Glandorf. Am Donnerstag beginnt die betriebsinterne Corona-Schutzimpfung bei B. Braun in Glandorf. Rund 160 Mitarbeiter werden in den nächsten Wochen geimpft.

Für den Auftakt stehen zunächst etwa 60 Dosen zur Verfügung, wie Mechthild Claes, Sprecherin der B.-Braun-Gruppe in Melsungen, auf Anfrage weiter mitteilte. Für die Impfung der Belegschaft werden zwei Arzträume sowie angemietete Zeltpagoden